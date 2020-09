Stad Duitse toeristen over verplichte quarantaine bij thuiskomst: 'Ik heb toch niet veel doen'

De meeste Duitse toeristen zijn hartstikke goed op de hoogte, maar tóch doen ze het: reizen naar Amsterdam. Voor onze oosterburen zijn de provincies Noord- en Zuid-Holland code rood. Ze moeten na een bezoek verplicht in quarantaine. 'Ach, we hebben toch niet veel te doen als we thuiskomen.'

Ondanks dat Duitsland vorige week code rood afgaf voor de gehele provincie, zijn er nog steeds Duitse toeristen te vinden. Sommigen waren al in de stad, maar anderen zijn doelbewust toch op de reis gegaan. Zo probeerde een groepje Duitse toeristen hun ticket nog te annuleren. Maar tevergeefs. 'Het kostte ons ongeveer 800 euro. Dat wilden we niet verspillen', vertelt een Duitse man. Twee Duitse vrouwen maken zich geen zorgen de verplichte thuisquarantaine. 'Het is voor ons geen probleem, we hebben vakantie.'

Quote 'Ik hoef niet meer naar werk, dus misschien is het niet zo erg' Duitse toerist

Een Duits stel dat net is aangekomen, ziet ook pluspunten in de verplichte thuisquarantaine. 'We hoeven niet te werken'. Een andere Duitse man is nog blijer, want hij denkt dat hij gewoon doorbetaald gaat krijgen. 'Ik krijg betaald omdat ik er al was toen het bekend werd.' Amsterdammers die willen reizen naar Duitsland moeten bij binnenkomst negatieve COVID-19 test tonen die niet ouder is dan 48 uur.