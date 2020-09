Verdachten moord Wiersum ontkennen: 'Beschuldigingen zijn alleen gebaseerd op de naam Taghi'

Moreno B. zou volgens het OM op 18 september vorig jaar samen met Giërmo B. op Imstenrade in Buitenveldert zijn geweest om Wiersum om het leven te brengen. Na de moordaanslag verspreidde de politie al snel een signalement van de schutter. Die zou volgens getuigen tussen de 16 en 20 jaar oud zijn geweest met een slank postuur. De politie stelde de leeftijd later bij naar 20-25 jaar. ' Cliënt valt niet in die leeftijdscategorie', zegt Roethof over de 32-jarige Moreno B.

'Men was op zoek was naar iemand met een tenger, smal postuur. Mijn cliënt is dubbel gespierd'

'Heel belangrijk is dat men op zoek was naar iemand met een tenger, smal postuur. Mijn cliënt is dubbel gespierd. Hij is een enorm breed persoon. Als je alleen daar naar kijkt dan moet je al zeggen: dit klopt niet.' Ook de compositietekening die de politie op basis van verschillende getuigenverklaringen van de schutter liet maken, komt volgens de advocaat van B. totaal niet overeen. 'Zet die tekening naast mijn cliënt en je ziet twee totaal verschillende personen. Hij kan dus, op basis van wat je daar ziet, de schutter onmogelijk zijn.'

Ze refereert aan de sporen die zijn gevonden door de recherche. Naast digitale sporen is in de vluchtauto die bij de moord werd gebruikt - een witte Opel Combo - DNA gevonden van zowel Moreno B. als Giërmo B.. In het voertuig zijn ook bloedsporen van Wiersum aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie erkent dat de leeftijd niet overeenkomt met de getuigenverklaringen, maar is er toch zeker van dat Moreno B. betrokken is geweest. 'Het blijft natuurlijk heel erg subjectief wat mensen zien, maar wij denken echt dat de mensen die vastzitten, betrokken zijn geweest bij de moord op Derk Wiersum', zegt persofficier van justitie Justine Asbroek.

'Ik denk dat hij op enig moment in die auto heeft gezeten, ja. Net zoals 21 anderen', reageert zijn advocaat Gerald Roethof, die doelt op een veelvoud aan DNA-sporen die in het voertuig zijn aangetroffen. Roethof stelt dat het DNA-spoor niets zegt over het moment waarop B. in de Combo zou hebben gezeten. 'H et is niet zo dat je aan DNA een tijdstip kan koppelen wanneer het ergens terechtgekomen is.'





Het OM ziet in Moreno B. en Giërmo B. dus de uitvoerders van de moord. De derde verdachte, Anouar T., zou volgens justitie behoren tot de groep voorverkenners. Hij zegt niets met de liquidatie te maken te hebben. 'Er is geen enkel bewijs dat ik iemand opdracht heb gegeven om Wiersum wat aan te doen. Er is geen enkel bewijs dat ik iemand de opdracht heb gegeven om Wiersum te observeren', stelt hij vandaag.