Jeugdvriendin Anne Frank legt vandaag eerste steen Holocaust Namenmonument

Na jaren van planning en een lange juridische strijd wordt vandaag de eerste steen met de naam van een slachtoffer van de Holocaust geplaatst in het nieuwe Namenmonument langs de Weesperstraat. In het 250 meter lange monument komen straks alle namen van de 102 duizend vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti te staan.

Vanmiddag legt de 91-jarige Jacqueline van Maarsen, een jeugdvriendin van Anne Frank, de eerste naam in het monument. Het gaat om een steen ter nagedachtenis aan Dina Frankenhuis, zij werd in 1943 vermoord in vernietigingskamp Sobibor. Zij was toen 20 jaar oud.

Juridische strijd

Aan de start van de bouw ging een jarenlange juridische strijd vooraf. Buurtbewoners vonden het monument te groot, er moesten 24 bomen voor worden gekapt en ze vreesden dat het voormalige Weesperparkje straks een toeristische trekpleister zou worden. Uiteindelijk sprak de rechter zich uit voor de plek in het voormalige Weesperparkje.

Begin dit jaar werd er begonnen met de bouw. Er werden damwanden geslagen en inmiddels zijn de betonnen wanden geplaatst, waarlangs de stenen met de namen gelegd worden.De bouw van het Holocaust Namenmonument is via onderstaande livestream te volgen.