Burgemeester slaat eerste paal voor bouw Holocaust Namenmonument

Aan de Weesperstraat is vrijdag de eerste paal van het Holocaust Namenmonument de grond in geslagen.

Nadat in januari al met de voorbereidende werkzaamheden was begonnen ging vandaag de eerste, symbolische, paal van het monument zélf de grond in. Uiteindelijk zijn er in totaal 79 palen nodig om de constructie te kunnen plaatsen.

Holocaust Namenmonument

Aan de komst van het monument is een jarenlange juridische strijd vooraf gegaan. Maar nu het er daadwerkelijk komt krijgen de ruim 102.000 Joodse en 220 Sinti en Roma slachtoffers van de Holocaust een eigen monument. Het Namenmonument is een ontwerp van de Pools-Amerikaanse architect Daniel Libeskind, zoon van Holocaust-overlevenden.

Het Holocaust Namenmonument is een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité. Het monument wordt gebouwd op de groenstrook aan de Weesperstraat, ter hoogte van de achterzijde van de Hermitage. Medio volgend jaar is het gereed.