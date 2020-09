Jordy (28) verloor zijn vader en heeft nu zelf corona: 'Alsof je vergiftigd bent'

Ondernemer Jordy de Breet verloor in april zijn vader Hans aan de gevolgen van het coronavirus. Na het slikken van die bittere pil is hij nu zelf geveld door COVID-19. Na een week van lastig ademhalen, geen reuk en smaak meer en een constant gevoel dat iemand op zijn borst staat is hij nu langzaam aan het opkrabbelen.

De 28-jarige Jordy uit Amstelveen wist niet wat hem overkwam. 'Ik kon niet in slaap komen omdat ik zoveel adrenaline in me had. Het voelt alsof je vergiftigd bent. Ik heb wel eerder koorts gehad maar ik heb me nog nooit zo ziek en beroerd gevoeld.'

Ernstig ziek

Dat het virus ook jonge mensen ernstig ziek kan maken wordt duidelijk als Jordy vertelt over hoe hij zich gevoeld heeft in de afgelopen periode. 'Het was zo erg dat ik me afvroeg of ik nog wilde leven. Ik was futloos, had nergens zin in, je zit met de vraag: word ik nog wel beter? Als ik naar het toilet ging moest ik me met twee handen vasthouden aan de muur om niet te vallen. Het sloopt me gewoon.'

Het begon allemaal met verhoging en later koorts. Dagenlang bleef de thermometer op 40 graden staan. 'Ik zag het maar niet naar beneden gaan. Dat was heel eng. Ik had nul eetlust. Toch wil je eten omdat je anders verder afzwakt. Alles wat ik at kwam er twee minuten later weer uit.'