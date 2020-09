Hoofd infectieziekten GGD: 'Idee dat de volksgezondheid in gevaar is'

Het aantal coronabesmettingen in Amsterdam schiet omhoog. De maatregelen worden langzaam weer aangescherpt en ook de druk op de ziekenhuizen neemt weer toe. De GGD spreekt over het begin van een tweede golf. Yvonne van Duijnhoven, hoofd infectieziekten GGD Amsterdam, praat ons bij over de situatie in de stad.

In een week tijd is het aantal positieve coronatests onder Amsterdammers met 57 procent gestegen en vooral in Nieuw-West lopen de besmettingen in rap tempo op. In het stadsdeel is het aantal inwoners dat positief getest is verdubbeld.

De GGD noemt het een zeer zorgelijke situatie. 'Ik heb echt het idee dat de volksgezondheid in gevaar is', zegt Yvonne van Duijnhoven, hoofd van de afdeling infectieziekten in een interview met AT5. 'Het aantal besmettingen is heel hoog in Nieuw-West en heel hoog in Zuidoost', zegt Van Duijnhoven. 'Maar eerlijk gezegd zien we in alle stadsdelen een stijging.'