Opnieuw miljoenenclaim voor afvalverwerker AEB

De in zwaar weer verkerende afvalverwerker AEB hangt opnieuw een miljoenenclaim boven het hoofd. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een schadeclaim van ruim 10 miljoen euro neergelegd. De claim komt bovenop twee andere miljoenenclaims.

Dat bevestigt een woordvoerder van AEB na berichtgeving van het FD. Het nieuws over deze derde claim komt op een gevoelig moment: gisteren debatteerde de gemeenteraad in een spoeddebat over een andere schadeclaim waarvan de raadsleden geen weet hadden.

Miljoenenclaim

De claim van het waterschap is een gevolg van de afvalcrisis die vorig jaar ontstond door grote problemen bij het AEB. De afvalverwerker moest vorig jaar vier van de zes verbrandingslijnen stilzetten, omdat de veiligheid van de ruim vierhonderd medewerkers in het geding was. AEB kwam daardoor direct in financiële nood, waarna de gemeente vorig jaar nog eens 35 miljoen verstrekte om de ergste nood het hoofd te bieden.

Waternet is een van de gedupeerden, de uitvoeringsorganisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ze hebben een leveringsovereenkomst met het AEB over het verbranden van rioolslib. Dat slib blijft over bij het zuiveren van afvalwater, maar kon door de afvalcrisis niet meer bij het AEB worden verwerkt. Het slib moest daardoor deels elders worden verwerkt en deels worden opgeslagen.

Slibverwerking

De meerkosten hiervan bedragen ruim 10 miljoen euro en legt het waterschap neer bij het AEB. De afvalverwerker brengt daartegenin dat sinds de lijnen weer in bedrijf zijn, de reguliere slibverwerking is hervat. Bovendien zou slib dat vorig jaar moest worden opgeslagen nu alsnog worden verwerkt. 'Wij gaan er vanuit dat we ook de contractueel met AGV overeengekomen afname tot en met 2022 kunnen nakomen', aldus AEB.

Eerder liet bouwcombinatie Banzo-BAM al voor 5,6 miljoen euro beslag leggen bij AEB, nadat de afvalverwerker de rekening voor de bouw van een afvalinstallatie niet betaalde. Daarbovenop vordert projectontwikkelaar INB 6,4 miljoen euro van AEB na een conflict over de bouw van een biomassacentrale in het Westelijk Havengebied.