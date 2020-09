De schimmige handel in sociale huurwoningen aan ongedocumenteerden

Veel sociale huurwoningen worden op schimmige wijze en voor enorme bedragen onderverhuurd aan ongedocumenteerden. Dat blijkt uit onderzoek van AT5 en De Balie. De uitbuiting raakt niet alleen mensen zonder papieren, maar ook Amsterdammers die al jarenlang op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staan.

'De eerste maanden betaalde ik 1300 euro. Daarna werd het ineens verhoogd naar 1500 euro', vertelt de Braziliaanse Christina. Zij durft haar verhaal voor camera te delen omdat zij met haar gezin binnenkort op straat komt te staan. Ze kan de huur niet meer betalen. Voor een sociale huurwoning betaal je gemiddeld 544 euro per maand, maar ongedocumenteerden betalen al snel het driedubbele. Het probleem is gigantisch. Woningcorporaties schatten het misbruik op 10 tot 20 procent van de totale woningvoorraad. En dat heeft weer een grote invloed op Amsterdammers, die al jarenlang op een sociale huurwoning zitten te wachten.

Quote 'Drie bedragen moest ik betalen. Huur, borg en bemiddelingsgeld voor een tussenpersoon. In totaal betaalden we 3150 euro' Christina, ongedocumenteerde

Schimmige handel AT5 en De Balie kregen inzage in WhatsApp-gesprekken waarin huurwoningen worden aangeboden. Tussenpersonen vragen grote bedragen voor het vinden van een woning. Ook wordt er zonder duidelijke reden huurverhoging aangekondigd. Betaal je niet? Dat sta je binnen no time op straat. Mensen zonder verblijfsvergunning hebben vaak geen andere keus dan te betalen. 'De huiseigenaar is mondeling vaak heel agressief. We zijn bang voor hem', vertelt Christina. De methode waarop de woningen worden onderverhuurd is vaak dezelfde. Het begint met een oproep van de woningzoekende in een van de vele WhatsApp-groepen, die er voor ongedocumenteerden bestaan. In die groep zitten ook vaak tussenpersonen die mensen helpen bij het vinden van een woning, mits je bemiddelingsgeld betaalt.

Quote 'We moeten 1500 euro cash in een envelop in de brievenbus leggen' christina, ongedocumenteerde

'Brievenbusmethode' Na het betalen voor de tussenpersoon moet de onderhuurder een maandprijs betalen aan de verhuurder. De huur moet maandelijks contant in een envelop in de brievenbus worden gegooid. De verhuurder heeft zelf de sleutel van de brievenbus en haalt het geld daarin op. Hierna volgt een volgende stap in de uitbuiting. De verhuurder meldt via WhatsApp dat de huurprijs omhoog moet, zonder duidelijke redenen. Als de huurder zegt dat betalen geen optie is, wordt via WhatsApp gemeld dat ze dan een andere woning moet zoeken. Vaak wordt door de verhuurder alle sloten veranderd op het moment dat er niemand thuis is. Gianni Da Costa is als vrijwilliger in contact met honderden ongedocumenteerden en hoort vaak over de extreme kosten van het illegaal onderhuren. “Soms 1500, soms 1700, soms 2000 euro. Ik heb zelfs gehoord van 2500 euro voor een woning in Zuidoost.' Er wonen drie a vier gezinnen in een éénkamerappartement om de hoge huur te kunnen opbrengen.” Hij luidt de noodklok: “Dit kan zo niet langer doorgaan”.

Quote 'Dit heeft absoluut prioriteit' Rutger groot wassink, wethouder sociale zaken

Woningcorporaties zeiden al in 2019 tegenover FD dat ze naar schatting te maken hebben met een hoog aantal fraudegevallen. Stadgenoot schat dat het om 10 tot 20 procent van hun woningen gaat. Ymere en Rochdale bevestigen dat duizenden woningen illegaal worden verhuurd. Hoe groot het misbruik precies is, is moeilijk in te schatten, zegt Wethouder Sociale Zaken Rutger Groot Wassink: 'In 2019 waren er ruim 700 zaken van misbruik waarvan 60 procent ging om illegale onderhuur.' Volgens de wethouder zorgt het illegaal onderverhuren voor langere wachttijden voor mensen die op de wachtlijst staan voor een woning. 'De wachtlijst is lang, het zou kunnen helpen als we illegale onderhuur nog meer kunnen opsporen. Dit heeft absoluut prioriteit.' In Amsterdam wonen naar schatting tussen 15.000 en 30.000 ongedocumenteerden. Maar volgens ongedocumenteerden zelf is deze schatting nog conservatief. Reageren? Of meewerken aan ons onderzoek naar misstanden in de werk- en leefomstandigheden van Amsterdammers zonder papieren? Mail [email protected]