Rekening bejaard slachtoffer geplunderd in winkel P.C. Hooftstraat

De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt betaald te hebben met een weggenomen bankpas. Op vrijdag 5 juni is de verdachte te zien als hij een betaling doet in een winkel aan de Pieter Cornelisz Hooftstraat in Zuid. De eigenaar van de pas is een 84-jarig slachtoffer.

'Half mei ontdekt de man, dat zijn bankpas weg is. Hij blokkeert hem, vraagt een nieuwe aan, maar die bereikt nooit zijn huis. Hij neemt opnieuw contact op met zijn bank, maar ook deze keer ontvangt hij niks', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Begin juni wordt het slachtoffer gebeld door zijn bank met het bericht dat er vermoedelijk misbruik gemaakt is van de laatst verzonden bankpas en pincode. Ze zien namelijk dat er op donderdag 4 en vrijdag 5 juni grote bedragen van zijn rekening zijn afgeschreven.

'We verdenken de man op de beelden betaald te hebben met de pas, we weten niet of deze verdachte ook verantwoordelijk is voor het wegnemen van de nieuwe pas en pincode. Naar hoe dat heeft kunnen gebeuren doet de recherche onderzoek', zegt Stor.

Signalement

De man heeft een donkergetinte huidskleur en is vrij lang. Hij wordt tussen de 1.95 en 2.05 geschat. Hij droeg een zwarte baard die kort was aan de zijkanten. Op de beelden van 5 juni is te zien dat hij een zwarte pet met een witte tekst aan de zijkanten draagt, op de klep zit een goudkleurige sticker. Hij droeg zwarte sneakers met witte veters en witte zolen. Verder had hij een zwarte spijkerbroek, zwarte jas met capuchon en een zwarte heuptas.

'Het slachtoffer vindt het enorm vervelend dat hij op deze manier bestolen is. Helaas mocht zijn alertheid richting zijn bank niet baten. We willen graag weten wie deze man en komen graag in contact met mensen die meer weten van deze zaak.'