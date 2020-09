Stad Hoogleraar gezondheidscommunicatie: 'Ga in gesprek met mensen die moeite hebben met coronamaatregelen'

Niet alle Amsterdammers hebben hetzelfde gevoel van urgentie als het gaat om de opleving van het coronavirus en de maatregelen die moeten worden nageleefd. Volgens Julia van Weert, hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de UvA, komt dat omdat we nu minder op ons gevoel worden aangesproken dan in het voorjaar.

'In het voorjaar werden we ook op emotioneel niveau aangesproken. We zagen al die beelden van de ic's die vol stroomden, hoe erg het was. en hoe ziek mensen ervan konden worden. Dan voel je ook: hé, het is urgent. En als je alleen maar maatregelen cognitief communiceert dan hebben mensen niet het gevoel: ik moet dit echt gaan doen', vertelt Van Weert.

Amsterdam is een van de grootste coronabrandhaarden van West-Europa, zo blijkt vandaag uit onderzoek van RTL Nieuws. Na vijf regio's in Frankrijk staat Amsterdam op dit moment op plek 6. Wij hebben nu 194 positieve tests per 100 duizend inwoners. Parijs staat bovenaan met 231 positieve tests per 100 duizend inwoners.

Sinds gisteren zijn er in Amsterdam 284 nieuwe besmettingen bijgekomen. Toch lijken Amsterdammers - vergeleken met maart en april - zich minder bewust van het virus. 'Uit heel veel onderzoek blijkt dat er nog steeds wel draagvlak is, maar het gevoel van urgentie was wel weg. Mensen worden gemotiveerd zich aan maatregelen te houden als ze het gevoel hebben dat het urgent is en als ze ook begrijpen waarom het voor henzelf van belang is om zich er weer aan te gaan houden.'

Volgens de UvA-hoogleraar is communicatie cruciaal in tijden van een gezondheidscrisis. En dat gaat volgens haar nu niet altijd goed. 'Het is eigenlijk heel simpel: hoe eenduidiger het beleid, hoe gemakkelijker het uit te leggen is en hoe groter de kans dat mensen zich eraan houden.'

Van Weert stelt dat de overheid niet alleen in maatregelen moet denken, maar juist ook moet kijken hoe mensen gemotiveerd kunnen worden om die maatregelen vol te houden. 'Ik denk dat een deel van de burgers met de communicatie nu helemaal niet bereikt wordt. Ik denk dat vooral mensen bereikt worden die al achter de maatregelen staan en het is heel belangrijk om juist ook met de mensen in gesprek te gaan die er moeite mee hebben of vragen over hebben. En in hun hoofden te kijken waar die moeite en weerstand precies zit en hoe we dat kunnen oplossen.'

Het optreden van Famke Louise vorige week bij Jinek is daar volgens Van Weert een goed voorbeeld van. Ook Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zat aan tafel. Hij liet gisteren via LinkedIn weten dat Famke Louise hem aan het denken heeft gezet.

'Daar werd heel erg duidelijk dat er ook hele groepen mensen zijn die niet zo goed op de hoogte zijn en ook niet helemaal begrijpen waarom het nu allemaal zo is. Die kun je meenemen door met hen te kijken wat er onduidelijk en moeilijk is en hoe we dat kunnen oplossen.'