Ook gemeenteraad wil landelijke mondkapjesplicht publieke binnenruimtes

Burgemeester Halsema kwam gisteravond met 'een dringend advies' om in winkels en andere voor het publiek toegankelijke binnenruimtes een mondkapje te dragen, maar ze had liever gezien dat het kabinet met een landelijke plicht komt. De gemeenteraad wil dat ook, maar er is ook kritiek op de Amsterdamse aanpak.

De SP dient morgen tijdens een spoeddebat een motie in die nagenoeg raadsbreed wordt gesteund en waarin het de burgemeester aanspoort om in de Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland een mondkapjesplicht in te voeren, omdat het voor Amsterdam 'een passende preventieve maatregel' is.



Halsema zelf zei gisteren tijdens de persconferentie dat het invoeren van een plicht voor dergelijke binnenruimtes door de veiligheidsregio juridisch geen stand zou houden. Bij talkshow Op1 voegde ze daar aan toe dat daarvoor een landelijke aanwijzing van het kabinet nodig is, die zij graag zou zien. Premier Rutte zei dat hij het komende dagen met het Outbreak Management Team hier nog over gaat hebben.

Mondkapjesadvies 'halfbakken'

SP-leider Erik Flentge zegt dat het invoeren van zo'n mondkapjesplicht alleen niet de oplossing is, maar voorziet problemen met het advies dat er nu ligt. 'Rutte wentelt die nu af op het winkelpersoneel', aldus Flentge. Alleen DENK en de Liberaal Conservatieve Fractie van voormalig FvD'er Anton van Schijndel ondertekenen de motie niet. DENK-voorman Mourad Taimounti vindt dat de overheid nu 'halfbakken' bezig is: 'Nu laat je het aan een winkelier om te gaan soebatten met zijn klanten over het wel of niet dragen van een mondkapje. Begin er dan helemaal niet over.' Oppositiepartijen DENK en de VVD maken zich opnieuw grote zorgen over de economische gevolgen van de nieuwe maatregelen voor met name de horeca. Ze vinden dat er voor hen extra steun moet komen, niet alleen vanuit Den Haag, maar ook vanuit Amsterdam. VVD-fractievoorzitter Marianne Poot: 'Denk aan verder uitstel of afstel van gemeentelijke belastingen, maar verleng ook nu de verruiming van de terrassen voor de winter.'

'Naast de coronacrisis is er ook nog een klimaatcrisis' Groenlinks-leider Femke roosma over verruiming winterterrassen

Voor dat laatste is de grootste partij in de raad, GroenLinks, niet zonder meer te porren. Fractiervoozitter Femke Roosma: 'We willen er wel naar kijken, maar het moet niet zo zijn dat we straks de hele dag terrassen verwarmen waar geen mensen zitten. Naast de coronacrisis is er ook nog een klimaatcrisis.'



De VVD overigens zal morgen ook nog vragen om een extra maatregel die een andere ondernemersgroep zal raken; de liberalen willen dat, net als de horeca, ook sekwerkers vanaf 10 uur 's avonds sluiten: 'Je wilt na tienen dan ook echt zo min mogelijk mensen nog op straat hebben rondzwerven.'



Want de zorgen over de tweede golf voor de volksgezondheid worden door links en rechts gedeeld. 'Daarom is eensgezindheid nu belangrijk', vindt Roosma. 'Zeker nu het draagvlak voor extra maatregelen afneemt, is het niet de tijd om politiek heen-en-weer te wijzen.'



Coalitiepartner SP ziet dat anders. Flentge vindt dat het kabinet te lang heeft gewacht. 'En dat heeft nu geleid tot een groot risico voor Amsterdam op een tweede lockdown.' Maar ook Amsterdam heeft steken laten liggen, volgens Flentge, als het gaat om het gefaalde bron -en contactonderzoek en de krappe testcapaciteit.

'De burgemeester had eerder zichtbaarder moeten zijn' vvd-leider Marianne poot

Burgemeester Halsema gisteravond tijdens de persconferentie.

De VVD vindt dat burgemeester Halsema 'zichtbaarder' had moeten zijn, zeker toen een paar weken geleden bleek dat het in Nieuw-West en Zuidoost de verkeerde kant op ging. Marianne Poot: 'Er wonen daar veel mensen met een migrantenachtergrond, grote gezinnen in kleine huizen. Organiseer er bijeenkomsten, ga naar de zalencentra toe waar veel mensen bij elkaar komen. Zichtbaarheid en goede, heldere communicatie als burgermoeder is heel belangrijk.'



Mourad Taimounti (DENK) vindt dat 'oneerlijke framing' van wijken buiten de ring, relatief gezien doet het Centrum het volgens hem net zo slecht. Dat laatste blijkt niet uit de laatste cijfers, maar de verschillen worden inderdaad steeds kleiner. Of zoals burgemeester Halsema gisteravond zei: 'De regio Amsterdam is één groot cluster geworden.' Morgenmiddag debatteert de raad met burgemeester Halsema over de nieuwe coronamaatregelen.