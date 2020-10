Musical over Johan Cruijff: 'Wel praten en voetballen, niet zingen'

Er komt een musical over voetballegende Johan Cruijff. De première van de voorstelling over staat ongeveer een jaar op de planning.

Theatermaker Tom de Ket maakte een script dat gaat over 'ambitie, liefde, vriendschap maar ook over jaloezie, eenzaamheid en verraad'. De voorstelling gaat '14 de musical' heten.

Ook het management van de in 2016 overleden Johan Cruijff is betrokken bij de ontwikkeling van de voorstelling. '14 de musical is voor ons een inspirerend, nieuw avontuur. We worden meegenomen in het hele ontwikkelingsproces. Zo is aan het verzoek om Johan in de voorstelling vooral veel te laten praten en voetballen, maar niet te laten zingen, direct gehoor gegeven. We hebben er het volste vertrouwen in dat het een kwalitatief zeer sterke voorstelling wordt.'

Cruijffs vrouw Danny, een van de eerste vrouwen die in de media bekend werd als spelersvrouw en een heel belangrijke rol speelde in het leven van Cruijff, krijgt een grote rol in de voorstelling. 'Haar sterke persoonlijkheid en uitgesproken meningen zorgde er mede voor dat het magere jongetje uit Betondorp, werd wie hij was', laten de ontwikkelaars van de musical weten.