Nieuw taxibeleid: registratieplicht om in Amsterdam te rijden en digitale handhaving

Er komt vanaf 2022 een nieuw taxibeleid in de stad. Belangrijkste maatregelen zijn dat taxichauffeurs zich voortaan moeten registreren voor ze in Amsterdam kunnen rijden en dat er met digitale handhaving voor gezorgd wordt dat in bepaalde drukke gebieden alleen taxi’s komen die daar een bestemming hebben.

'De taxibranche heeft het op dit moment moeilijk door de coronacrisis, maar zodra de markt zich na de crisis weer herstelt willen we zorgen dat deze eerlijk en veilig is', zegt wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) in een persbericht. 'Een belangrijk onderdeel is hierbij een gelijk speelveld voor alle chauffeurs en

bemiddelaars. Ook krijgen we met digitale handhaving meer grip op welke taxi’s in welke delen van de stad komen.'

Met de nieuwe regels wil de gemeente zorgen voor een gelijk speelveld voor de hele taximarkt. Zo wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de opstap- en de bestelmarkt. Voor eenzelfde overtreding zullen alle chauffeurs voortaan dan ook in dezelfde mate worden bestraft. Per gebied zal worden bepaald welk soort taxivervoer is toegestaan en onder welke voorwaarden dit is.

Meer camera's

Voor de digitale handhaving worden steeds meer camera's en andere digitale middelen ingezet. Zo kan het zijn dat in gebieden waar overlast is door drukte, minder taxi's worden toegelaten. Alleen taxi's waarvan het kenteken is aangemeld door een klant, mogen in zo'n geval nog in het gebied komen.

Begin 2021 zal een proef met de nieuwe regels van start gaan in het gebied rond de Burgwallen Oude Zijde. De verwachting is dat het nieuwe beleid in 2022 in zal gaan.