630 nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is het laatste etmaal in Amsterdam opnieuw toegenomen. Sinds gisteren zijn er 630 nieuwe besmettingen geconstateerd.

De komende dagen moet blijken of de huidige maatregelen voldoende zijn om het aantal besmettingen terug te dringen. Tot op heden is daar dus geen sprake van. Indien het aantal besmettingen niet daalt, is de kans groot dat de regels verder worden aangescherpt.

Amsterdam geldt momenteel als de grootste brandhaard van Nederland als het gaat om coronabesmettingen. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in de stad nam gisteren toe met 498. In totaal is tot op heden bij 17.419 mensen in de stad het coronavirus vastgesteld.