Stad Bas uit Noord sleept Ymere voor de rechter: 'Ik wil zonder angst water uit de kraan kunnen drinken'

Bas Clason woont twee jaar in een huurwoning in Noord met loden leidingen. Woningcorporatie Ymere zegt de leidingen te vervangen, maar volgens Bas gaat dit veel te langzaam. Daarnaast meet Ymere een lager loodgehalte in zijn kraanwater dan een ander erkend testbedrijf doet. Hij wantrouwt de testmethode van Ymere en stapt samen met zijn advocaat naar de rechter.

Ymere ontdekte in november dat Bas aangesloten zit op loden leidingen. Voor Bas en zijn vriendin even schrikken. Ze hoopten dat Ymere de leidingen snel zou vervangen, maar tot op heden is er niets bij hem gebeurd. 'Ik wil veilig mijn eigen kraanwater kunnen drinken', zegt hij. Maar dat lijkt hij voorlopig nog niet te kunnen. Verschillende testresultaten Ymere liet het loodgehalte in zijn water meten en kwam uit op 9,97 microgram per liter. De gezondheidsnorm ligt momenteel op maximaal 10 microgram per liter en daar zat Bas dus slechts 0,03 microgram onder. Mede omdat buren op hogere waardes -wel boven de 10 microgram- uitkwamen, vertrouwde Bas de meting niet en liet door een geaccrediteerd waterlaboratorium het kraanwater opnieuw testen. Zelfs tot twee keer toe. De uitslag: '12 en 13 microgram lood per liter.' Dit kleine verschil heeft grote gevolgen. Als je boven de 10 microgram uitkomt is er sprake van een wettelijk gebrek en moeten de leidingen zo snel mogelijk worden vervangen. Daarnaast heb je recht op huurkorting tot z'n 60 procent. Ymere doet niets met de uitslag van Bas. 'Ik zou willen zeggen dat ze een fuck you gaven, maar ze gaven gewoon geen gehoor eigenlijk.' Rechtszaak Bas voelt zich nu genoodzaakt naar de rechter te stappen en heeft advocaat Jennifer Alspeer in de arm genomen. 'Mijn cliënt heeft volgens alle wettelijke meetmethode de test afgenomen. En ook een geaccrediteerd waterlaboratorium in de arm genomen. En die testresultaten kloppen gewoon.' Ook Oscar Vrij van stichting !WOON buigt zich over de zaak. Hij zet al langer vraagtekens bij de meetmethode van Ymere. 'Ymere bemonstert ongeveer 10 microgram maar dan wel na langdurig doorspoelen. En dan krijg je de laagst denkbare waarde. Dus je weet dat je gemiddelde loodinname daarboven ligt.'

Quote 'Ymere geeft blijkbaar niet echt om de gezondheid van hun huurders' Bas Clason, huurder Ymere

Reactie Ymere Ymere wil, vanwege corona, niet voor de camera reageren, maar woordvoerder Coen Springelkamp schrijft: 'De bemonstering van kraanwater in opdracht van Ymere wordt door een gecertificeerd laboratorium gedaan en is in lijn met de adviezen van het RIVM. De methode is voor het opsporen van de aan- of afwezigheid van looddeeltjes in kraanwater en niet geschikt voor het vaststellen van de eventuele gemiddelde loodinname.' Ymere gaat alle loden leidingen in Noord vervangen, maar Bas vindt dit te langzaam gaan. 'Ik wil zonder angst het water uit mijn kraan kunnen drinken.' Het gaat Bas niet om de huurkorting die hij misloopt, maar hij eist wel van Ymere een compensatie van alle pakken bronwater, die hij nu wekelijks moet kopen. De woningbouwvereniging laat weten dat zij dat geen compensatie geven omdat zij buitenkraantjes in de wijk hebben geïnstalleerd waar bewoners schoon drinkwater kunnen tappen. Maar daar heeft Bas geen zin in: 'Daar ben ik te lui voor, dat geef ik eerlijk toe.' Nog niet duidelijk is wanneer de rechtszaak zal plaatsvinden.