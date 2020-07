Norm voor lood in leidingwater gaat omlaag, verhuurder moet straks testen

Vanuit gezondheidsoverwegingen gaat de norm voor lood in drinkwater eind 2022 naar 5 microgram per liter, nu is dat nog het dubbele. Te veel lood in het drinkwater is vooral erg ongezond voor jonge kinderen en juist in Amsterdamse huizen en gebouwen liggen nog veel loden waterleidingen.

Over tweeënhalf jaar treedt de nieuwe landelijke Drinkwaterrichtlijn in werking en daarin is de verlaagde loodnorm opgenomen. De ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Van Rijn (Medische Zorg) schrijven dat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

In diezelfde brief staat ook dat de Huurcommissie gevraagd wordt om de bewijslast voor loden drinkwaterleidingen in huurwoningen om te draaien. Nu moeten huurders zelf nog aantonen dat er loden leidingen in hun huis liggen en dat er een te hoge concentratie lood in hun drinkwater zit. Om dat aan te tonen moeten ze vaak dure testen uit laten voeren.

Verhuurder moet testen

In het 'aanvalsplan' van het kabinet staat nu dat de Huurcommissie in haar Gebrekenboek moet opnemen dat als een loden leiding zichtbaar is, de verhuurder met een meting zal moeten aantonen dat de norm van straks 5 microgram per liter, niet overschreden wordt. 'Dit laatste zal weinig voorkomen: bij de zichtbare aanwezigheid van loden leidingen is de kans dat er desalniettemin geen sprake is van een normoverschrijding zeer klein', zo staat in de brief.

Verhuurders die geen haast maken met het vervangen van de loden leidingen kunnen door de Huurcommissie gedwongen worden tot een huurverlaging van 60 procent.

Vervangen loden leidingen

Een totaalverbod op loden waterleidingen komt er niet. Wethouder Ivens (Wonen) riep het kabinet daar eerder toe op. Hij wil helemaal geen loden waterleidingen meer in de stad, ook niet bij bestaande woningen. Maar volgens de ministers zouden woningeigenaren daarmee gedwongen worden om hoge kosten te maken en is het verbod in de praktijk niet te handhaven.

Stichting !WOON is blij met de brief van de ministers. 'We zijn nu nog met zo'n 400 zaken bezig van mensen die een woning huren bij een particuliere verhuurder. We verwachten dat de aangekondigde maatregelen tot een versnelling in die processen gaat leiden en dat loden leidingen sneller vervangen worden', vertelt Oscar Vrij van !WOON .

Dat de nieuwe loodnorm pas eind 2022 officieel wordt hoeft volgens hem geen probleem te zijn. 'Je zult nu zien dat verhuurders die norm al gaan overnemen, anders moeten ze over ruim twee jaar weer aan de bak. Bij de aanwezigheid van loden leidingen ga je die norm sowieso niet halen. Bovendien kan de Huurcommissie de nieuwe norm al eerder overnemen.'

Ondanks het uitblijven van een verbod zou Vrij toch graag zien dat alle loden leidingen verdwijnen uit Amsterdamse huurwoningen. 'Wij menen dat loden leidingen op zichzelf een gebrek zijn, je moet immers een alternatieve watervoorziening zoeken. Dat standpunt wordt min of meer bevestigd in deze kamerbrief.'

Leidingwater 'loodvrij'

De Amsterdamse loodproblematiek kwam in oktober van het vorig jaar aan het licht toen er bij ruim 1600 huurders van woningen van Ymere een brief op de mat viel, daarin werd er gewaarschuwd voor te hoge concentraties lood in het drinkwater. Enkele bewoners trokken toen aan de bel. In de weken en maanden daarna bleken nog veel meer Amsterdamse woningen en instellingen hun drinkwater via loden leidingen te krijgen. Inmiddels heeft het stadsbestuur een eigen aanvalsplan ontwikkeld dat het Amsterdamse leidingwater 'loodvrij' moet krijgen.