Wethouder Ivens wil verbod op alle loden leidingen

Wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) wil dat er een verbod komt op alle loden leidingen in de stad. Het toepassen van loden leidingen in nieuwbouw is al sinds 1960 bij wet verboden, Ivens wil dat dat nu ook gaat gelden voor bestaande bouw.

Dat schrijft de wethouder in een brief aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). De verantwoordelijkheid voor het vervangen van de leidingen ligt nu bij eigenaren. 'We moeten constateren dat dit onvoldoende heeft geleid tot vervanging', schrijft Ivens in de brief.

'Juist op plekken waar jonge kinderen veelvuldig komen, zoals kinderopvanglocaties, moet het drinkwater veilig zijn. Daarnaast vinden wij het niet acceptabel dat dagelijks mensen in 100.000 tot 200.000 woningen water uit de kraan drinken dat niet veilig is.' Daarom pleit de wethouder voor een wettelijk verbod op loden leidingen in alle bestaande bouw.

Gezondheidsrisico's

In oktober 2019 werd door GGD Amsterdam bekendgemaakt dat er in Amsterdam duizenden woningen zijn met oude loden waterleidingen. Dit zorgde voor veel onrust omdat deze leidingen een te hoog loodgehalte in het drinkwater kunnen veroorzaken, met gezondheidsrisico's tot gevolg.

Eerder werd bekend dat woningcorporaties een groot deel van de werkzaamheden rondom de sanering van loden waterleidingen voor onbepaalde tijd stillegden. Dit door de uitbraak van het coronavirus. Ze meenden dat niet alle werkzaamheden op een verantwoorde manier konden worden voortgezet. Stichting !WOON noemde die vertraging onnodig en problematisch.