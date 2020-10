Amstel III, de G buurt en bouwen op een stukje niemandsland. Bouw Woon Leef is deze maand in Zuidoost.

Deze hele maand staat Bouw Woon Leef in het teken van Zuidoost. Dit jaar is begonnen met de bouw van 1400 woningen en volgend jaar zullen dat er 2300 zijn. Mensen willen wonen in Zuidoost en het stadsdeel is ook populair bij bedrijven. Maar zijn die nieuwe woningen wel betaalbaar voor de Zuidoosters? Ellen Nieuweboer van de gemeente benadrukt dat dit zeker het geval is. ‘Een van de dingen waar het bestuur van Zuidoost aan werkt is ook die voorrang van de Zuidoost bewoners voor de woningen, maar ook de broedplaatsen en bedrijfsruimtes.’

Samenwerken

In Zuidoost wordt ingezet op samenwerking. Een belangrijke organisatie op dit gebied is ZO!City, een samenwerkingsverband waarin bewoners, ondernemers, gemeente en ontwikkelaars werken aan de ontwikkeling van Zuidoost. ZO!City richt zich met name op het gebied tussen de Ikea en de Arena, Amstel III. Bewoner Graziëlla Hunsel is sinds kort voorzitter. ‘Wij bewoners zien altijd heel veel dingen ontwikkelen rondom ons, maar degene die aan het roer staan komen niet uit het stadsdeel.’ Hunsel probeert te bewoners te betrekken bij de ontwikkelingen in Zuidoost. ‘Een voorbeeld van verbinding is de lunchroom bijGein, ook wel het Hoofdkwartier Hondsrugpark.’ Stadsimker Michael Ferdinandus runt de zaak en organiseert allerlei activiteiten om buurtgenoten samen te brengen.

Ebe Treffers zit namens een ontwikkelaar in ZO!City. Hij is al sinds 2017 actief in Amstel III. ‘Er wordt veel gepraat over participatie (...) dat associeer ik vaak met meepraten, maar wij doen graag dingen samen.’ In ZO!City is onder andere het Hondsrugpark besproken.‘Een park van 900 meter lang die tussen de Ikea en de Arena de drager wordt van de nieuwe wijk.’