Enorme toename positieve coronatesten vorige week: ruim 40%

Het aantal mensen in dat in de stad positief testte op corona is de afgelopen week weer fors gestegen. Er waren namelijk ruim 40% meer Amsterdammers positief getest op het virus dan een week eerder.

Dat meldt de GGD in een wekelijke update van het aantal besmettingen. In totaal testte 3594 in week 41 (5 tot en met 11 oktober) positief op een coronatest. In week 40 waren dat er 2584.

Het aantal positief geteste mensen is ook deze week weer in alle stadsdelen gestegen. De grootste stijging van het aantal positieve testen was te zien in Nieuw-West. Daar steeg het van 501 naar 802.

In heel Amsterdam is te zien dat het aantal geteste mensen is gestegen met 21 procent. De grootste stijgingen zijn te zien in stadsdeel Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Volgens de GGD is het goed nieuws dat steeds meer mensen zich laten testen, het is alleen geen verklaring voor de stijging die te zien is in Nieuw-West.