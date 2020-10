Op pad met Dylan en Jordy: 'Op mijn derde wist ik al, ik word later stratenmaker'

En dat doen ze, binnen een half uur ziet de stoep van het Spreeuwenpark eruit alsof er niks is gebeurd. Een oudere heer en dame die met rollator voorbij lopen zijn zichtbaar blij dat de stoep is aangepakt. 'Voor dit soort mensen doen we het werk', vertelt Dylan, 'ik ben blij dat ze weer veilig over straat kunnen en geen gevaar meer hebben om te struikelen.'

Na meerdere plekken dicht te maken waar ratten bezig zijn geweest is het tijd voor een andere klus. Bij de Butskopweg zorgen boomwortels ervoor dat de bestrating omhoog komt. En ook dat pakken Dylan en Jordy weer vol enthousiasme aan. 'We gaan het hier omhoog straten zodat de tegels weer netjes komen te liggen.'



Als ze klaar zijn kijken ze tevreden naar het resultaat. 'De klus is geklaard en we kunnen weer door naar de volgende klus.' En zo gaat het de hele dag door voor Dylan en Jordy. 'Het is fijn dat we bijna altijd samen op pad kunnen, want we weten wat we aan elkaar hebben', leggen de heren uit. En het stratenmaken zit in je bloed. Zo wist Jordy al op zijn derde dat hij dit later wilde gaan doen.