D66 vraagt om terugkeer teststraat Schiphol: 'Noodzakelijk onderdeel beheersing coronavirus'

D66 wil de teststraat op Schiphol terug. Volgens Tweede Kamerleden Jan Paternotte en Antje Diertens is het testbeleid op Schiphol een 'noodzakelijk onderdeel om het coronavirus te beheersen'.

De teststraat op de luchthaven ging op 13 augustus open. Daar kregen reizigers uit risicogebieden het advies om zichzelf te laten testen, ook als ze geen klachten hadden. Daarnaast werd hen gevraagd om twee weken in quarantaine te gaan. Op 12 september werd de teststraat gesloten vanwege een tekort aan capaciteit.

Paternotte en Diertens hebben in september schriftelijke vragen gesteld aan minister De Jonge over de sluiting van de teststraat op de luchthaven. Uit antwoorden bleek dat 'het testen van personen zonder klachten niet als prioriteit wordt beschouwd door het OMT'. Mede om die reden besloot minister De Jonge de teststraat op Schiphol te stoppen.

Daarnaast vroegen de volksvertegenwoordigers zich af waarom de teststraat op de luchthaven een proef bleek te zijn. Dit werd namelijk niet gezegd tijdens de aankondiging. Daarop antwoordde de minister dat de teststraat op de luchthaven een onderdeel was van een proef 'waarbij de meerwaarde van testen zonder klachten werd onderzocht'. De Jonge zegt dat hij dat 'in latere brieven en tijdens de persconferentie nogmaals had kunnen benadrukken.'

De twee Kamerleden van D66 hebben onlangs nieuwe aanvullende vragen gesteld aan de minister. Jan Paternotte deelt op Twitter zijn zorgen over het sluiten van de teststraat: 'Schiphol is deze maand de drukste luchthaven van Europa. Aantal coronatesten Schiphol deze maand: 0. Hoe kan de teststraat nog steeds dicht zijn?'