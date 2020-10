Liverpool traint kort bij RAP in Amstelveen: 'Je voelt je weer even een klein jongetje'

Iets na twaalf uur arriveerden de spelers bij het complex, vertelt het hoofd jeugd van RAP aan AT5. Het volledige sportcomplex werd direct afgezet. 'Met militaire precisie kwamen ze hier aan, hebben ze een warming up gedaan, een rondo, en toen zijn ze weer terug naar het hotel gegaan.' De beveiliging zorgde ervoor dat er rustig getraind kon worden.

'Gewoon gaaf'

Door de omgeving werd verbaasd gerageerd, toen het 15e eltal van RAP een foto van Liverpool-trainer Jürgen Klopp op Twitter deelde, met de tekst: Our new head coach. Het hoofd van de jeugdtteams is nog steeds onder de indruk: 'Salah, Mané, dat soort spelers. Firmino, ja en dan natuurlijk zo'n grootse trainer Jürgen Klopp die op een paar meter afstand van je staat. Ja, dat blijft gewoon gaaf. Dan voel je je weer even een klein jongetje.'

Ajax neemt het vanavond op tegen Liverpool FC in de groepsfase van de Champions League. De wedstrijd begint om 21.00 uur.