Ten Hag: 'Antony is niet fit'

'Hij is er niet bij, hij is niet fit. Dat is het', zei Ten Hag volgens NH Nieuws. Afgelopen zondag nam Antony tijdens de wedstrijd tegen SC Heerenveen plaats op de bank, maar hij scoorde wel als invaller.

Naast de vleugelaanvaller ontbreekt ook Jurrïen Timber in de wedstrijdselectie . De verdediger is, net als zijn ploeggenoot uit Brazilië, niet fit genoeg om woensdagavond in actie te komen.