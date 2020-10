Geen straf voor opgepakte klimaatactivisten

Dat heeft de kantonrechter gisteren geoordeeld. De activisten werden in oktober 2019 opgepakt tijdens de twee demonstraties en tijdens een demonstratie op de Gustav Mahlerlaan.

Te lang vastgehouden

In drie zaken was de strafrechtelijke vervolging volgens de kantonrechter 'in strijd is met de beginselen van een goede procesorde'. Sommigen van de verdachten waren onder meer te lang vastgehouden. Ook ontbrak een proces-verbaal van aanhouding van de drie.

In de andere vier zaken was er wel een proces-verbaal opgemaakt. Uit de bewijsmiddelen kon echter niet duidelijk worden afgeleid dat de verschillende demonstraties in opdracht van de burgemeester waren beëindigd. De kantonrechter kon dan ook niet vaststellen dat aan de wettelijke eisen is voldaan om over te kunnen gaan tot beëindiging van de demonstraties.

Onvoldoende bewijs

Ook kon niet worden vastgesteld dat deze verdachten bij de groep demonstranten hoorden die geen gehoor gaf aan bevelen van de politie. Daarmee was er in deze zaken onvoldoende bewijs en werden de verdachten vrijgesproken.