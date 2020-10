Ajax' monsterzege op VVV (0-13) wereldnieuws: 'Historische aframmeling'

Overal ter wereld hebben sportjournalisten met opgetrokken wenkbrauwen kennis genomen van Ajax' historische overwinning op VVV Venlo. De Amsterdammers wisten er gisteren in Venlo 13 in te leggen.

'Blimey!' tweette de Engelse BBC-presentator en oud-voetballer Gary Lineker nog tijdens de wedstrijd toen Ajax met 12 doelpunten voor stond tegen de Limburgers met nog tien minuten te spelen. De Daily Mail benadrukte in een stuk over de 'sensationele' winst ook de uitgebleven tegenstand van 'kroegelftal' VVV.

Het werd uiteindelijk 0-13, waardoor Ajax zijn eigen recorduitslag uit 1972 tegen Vitesse (12-1) verpulverde. De Spaanse sportkrant Marca beschreef de wedstrijd als 'een voor het Guiness Book of Records'. Bij onze zuiderburen spreken de kranten van een historische 'aframmeling' en 'pandoering'.

In Italië haalden ze gelijk het aanstaande Champions League-duel tegen Atalanta Bergamo erbij. Volgens La Gazetta dello Sport is Atalanta bij deze gewaarschuwd voor de 'voetbalmachine' van Erik ten Hag.

Ook buiten Europa was er aandacht voor de uitzonderlijke prestatie van de Amsterdammers. Zo deed de Amerikaanse sportzender ESPN verslag van hoe VVV door Ajax werd 'afgerost'. In Argentinië zagen ze hoe VVV-doelman Delano van Crooy 'bijna in huilen uitbarstte'.