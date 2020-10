Personeel OBA bezorgd over pijnlijke keuzes door bezuinigingen

Er heerst grote onrust onder medewerkers van de OBA over de reorganisatie die hen te wachten staat. Vanwege forse bezuinigingen moeten er banen verdwijnen bij de bibliotheken. De ondernemingsraad en de FNV vinden het oneerlijk dat medewerkers nu moeten solliciteren op functies die in hoge mate lijken op het werk dat ze vaak al jaren doen.

'Er heerst flinke onrust op de werkvloer', zegt Martin Kothman van de FNV, die het personeel ondersteund. 'Medewerkers krijgen zo geen eerlijke kans om hun baan te behouden. Eigenlijk worden ze gedwongen om te solliciteren op hun eigen functie en daar wordt ook nog een zwaar assessment aan gekoppeld. Ze voelen dat ze zo geen eerlijke kans krijgen om van werk naar werk te komen.

Ook als je goed bent in je werk heb je wat te vrezen, denkt Kothman. 'Je kunt daar als manager of directeur een andere opvatting over hebben dan als medewerker. Vandaar dat wij vinden dat er met objectieve maatstaven moet worden gewerkt.'

'Banen in de OBA veranderen'

De FNV vindt dat de reorganisatie moet volgens het wettelijk vastgestelde afspiegelingsbeginsel. Daarbij wordt niet alleen jong personeel dat kort in dienst is getroffen. Volgens OBA directeur Martin Berendse is korten op personeel en huisvesting onontkoombaar, maar niet zoals de FNV voorstelt. Berendse: 'Het werk in de OBA verandert. Waar we vroeger heel veel individuele adviesfuncties voor bezoekers hadden, worden mensen steeds meer geacht om zelf hun weg te vinden ook in een bibliotheek. Dus onze banen hier veranderen mee. Juist in dit soort bezuinigingstijden, proberen we eerlijk en open iedereen een kans te geven om een onderdeel van het werk te pakken dat het beste bij ze past.'