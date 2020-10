OBA bezorgd over bezuiniging, 'verwarrende positie' door bibliotheek op Zuidas

De bezuiniging staat in de begroting die wethouder Victor Everhardt (Financiën) vanmorgen presenteerde. Daarin stond dat er vanwege de coronacrisis minder geld uitgegeven kan worden. 'Vanaf 2023 is er als gevolg van het herstelplan minder geld voor de OBA. De OBA krijgt daarom de opdracht om het vestigingsnetwerk te herijken', staat er in de begroting.

Hard nodig

Volgens de OBA komt de uitvoering van de wettelijke taken en de opdracht die de bibliotheek van de gemeente kreeg door de bezuiniging in het geding. 'Deze functie is straks hard nodig om er als samenleving weer bovenop te komen', zegt Martin Berendse, directeur van de OBA. 'De unieke mogelijkheden van de OBA met het uitgebreide vestigingennetwerk en de diverse samenwerkingspartners zijn essentiële bouwstenen voor de toekomstige stad.'

Het stadsbestuur vraagt de bibliotheek dus om opnieuw te kijken naar het aantal vestigingen, dat zijn er nu nog 27. Opvallend is dat de gemeente de plannen voor de nog te bouwen OBA Next op de Zuidas doorzet. In de begroting van het stadsbestuur staat dat deze bibliotheek bijdraagt 'aan digitale inclusiviteit en het ontwikkelen van vaardigheden die passen bij een sterk veranderende arbeidsmarkt en de informatiesamenleving'.

Krimp en groei

'Deze optelling van krimp en groei, brengt de OBA in een verwarrende positie', reageert Berendse. 'De gemeente moet met een samenhangende visie komen, waarin ons buurtvestigingennetwerk en ons innovatieprogramma elkaar niet dwarszitten maar versterken. Dat is waar we in geloven.'

De OBA, die eerder al moest bezuinigen doordat het minder subsidie van de gemeente kreeg en daarna door de coronacrisis, zegt dat het nog niet duidelijk is wat de gevolgen van de vandaag aangekondigde bezuinigingen zijn. Er wordt de komende periode gesproken met verschillende partijen. Vanwege de eerdere tegenvallers werd er al gewerkt aan een reorganisatie.