Piet Heinkade komende drie weekenden afgesloten voor autoverkeer

Brug 485 aan de Piet Heinkade wordt de komende drie weekenden afgesloten voor autoverkeer. 'De voegen in het brugdek zijn lek en dat zorgt voor lekkage in de ondergelegen ruimtes', vertelt omgevingsmanager Berend Lemkes in het AT5-programma Het Verkeer.

AT5

Om de voegen in het brugdek te kunnen vervangen moet de brug de komende drie weekenden afgesloten worden. Naast het vervangen van de voegen wordt het asfalt op de brug vernieuwd. 'Er zitten gaten in de weg die gevaarlijk kunnen zijn voor motorrijders. Omdat de brug toch afgesloten is wordt het allemaal in een keer gedaan', aldus Lemkes.

Kijkersvraag: Hoe lang gaat een nieuw wegdek mee? Een buurtbewoner die voorbij fietst is benieuwd wat de houdbaarheidsdatum is van zo'n geasfalteerde weg. 'Als zo'n asfaltweg dan weer helemaal nieuw wordt aangelegd. Hoe lang gaat zo'n wegdek dan mee?Lemkes heeft hier wel een antwoord op. 'Als alle werkzaamheden afgerond zijn, gaat de brug in principe weer vijftien jaar mee zonder groot onderhoud.' Het asfalteren van de Piet Heinkade is niet klaar na dit project. 'We gaan volgend jaar zomer nog werkzaamheden uitvoeren aan de Piet Heinkade, vanaf de brug tot aan de Kattenburgerstraat, waar ook het asfalt wordt vervangen.' Autoverkeer omgeleid via een drietal omleidingen Autoverkeer wordt omgeleid via een drietal omleidingen. Als eerste via de A10, ten tweede via de zuidelijke S100, de Stadhouderskade en de Mauritskade, en lokaal verkeer kan omrijden via de Kattenburgerstraat en de Prins Hendrikkade. De brug blijft open voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden zijn maandagochtend 16 november klaar.