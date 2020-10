348 nieuwe besmettingen in Amsterdam; cijfers niet compleet door storing

Gisteren lag het aantal positieve testen in Amsterdam op 686. Op maandag waren dat er 526.

De afgelopen 24 uur zijn er 6 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld in de stad. 9 mensen overleden aan het virus. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er 28.833 coronabesmettingen gemeld in de stad. Mogelijk vallen de cijfers morgen hoger uit als de storing in de verwerking ervan is opgelost.

De GGD meldde vandaag dat het aantal besmettingen in de stad de afgelopen week weer is toegenomen, al vlakt die stijging wel wat af ten opzichte van eerdere weken.