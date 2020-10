Bouw van Namenmonument mag doorgaan van Raad van State

Het Namenmonument in het Weesperplantsoen mag er écht komen. Dat oordeelde de Raad van State vandaag. Omwonenden waren in hoger beroep gegaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het monument is gepland in de groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin, en is ter nagedachtenis aan de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust die nooit een graf hebben gekregen. Het werk bestaat uit verschillende muren waarop de namen komen te staan van 102.000 vermoorde Joden en 220 Sinti en Roma, met geboorte- en sterfdatum.

Het Namenmonument moet het eerste nationale gedenkteken worden waar slachtoffers van de Holocaust met naam en toenaam worden genoemd.

Bezwaar van omwonenden

Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de komst van het veelbesproken monument vanwege de in hun ogen nadelige gevolgen voor de buurt. Ze vrezen een enorme toestroom van toeristen, bussen en de verkeersproblemen die daarmee gepaard gaan. Ook vinden ze het monument te groot en zijn ze bang dat de grote muren voor donkere plekken en daardoor onveilige situaties zorgen.

Eerder stelde de rechter de bewoners al in het ongelijk.

Door de uitspraak van de Raad van State is de komst van Namenmonument nu definitief en kan de bouw dus verder gaan. Eind september werd de eerste steen geplaatst, het monument moet halverwege 2021 klaar zijn.