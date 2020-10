Scheldpartijen en agressie tegen zorgpersoneel: 'Dit kunnen we er echt niet bij hebben'

'Dat is echt iets wat je er niet bij kan hebben', zegt Susanne Heijmenberg, hoofdverpleegkundige op de Intensive Care (IC). 'Mensen worden boos omdat ze denken dat wij de regels bepalen. Maar dat is niet waar. We bepalen met z'n allen in Nederland de regels over hoe we met elkaar omgaan. Of het nou de anderhalve meter is of dit bezoekbeleid, dat bedenken wij niet. Het lijkt erop dat mensen dan boos worden op degene die aan het bed staat.'

'We zijn allemaal gewoon moe. Als je dan ook nog een keer op zo'n unit moet werken en je krijgt dat over je heen, raak je sneller geïrriteerd. Je kan het gewoon minder hebben', vult Heijmenberg aan.

Meer IC-bedden

Op de IC's van het ziekenhuis, dus die van het AMC en het VUmc, staan inmiddels in totaal dertig bedden die bedoeld zijn voor coronapatiënten. Twee weken geleden waren dat er nog twintig. Maar omdat ook de dertig bedden niet genoeg zijn, wordt nagedacht over opnieuw opschalen. 'We rekenen erop dat we volgende week meer bedden nodig hebben', zegt Heijmenberg.

'Een groot bevrijdingsfeest'

Tijdens het persmoment van premier Mark Rutte deze week bleek dat de huidige maatregelen in ieder geval tot december gelden. Maar over de periode daarna, waarin kerst en oud en nieuw wordt gevierd, heeft Heijmenberg zorgen. 'Je moet er toch niet aan denken dat we straks met oud en nieuw allemaal de straat op gaan om te feesten. We moeten toch niet hebben dat je na die tijd de getallen weer enorm op ziet lopen', zegt Heijmenberg.

Ze heeft nog wel een idee voor Amsterdammers die behoefte hebben aan een feestje. 'Als straks alles voorbij is, dan kunnen we Koningsdag, Bevrijdingsdag, kerst en oud en nieuw allemaal in een keer vieren, als een soort bevrijdingsfeest.'