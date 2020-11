Geen uitleg en geen straf: vanaf vandaag kan je je wapen inleveren bij de politie

Vanaf vandaag kunnen mensen op negen politiebureaus in de stad en Diemen een wapen inleveren zonder dat ze daar uitleg over hoeven te geven of een straf zullen krijgen. De wapeninleveractie duurt tot en met vrijdag.

Politie Zuid-Buitenveldert

Amsterdam heeft de laatste jaren te maken met een toename van geweldsincidenten met wapens, waarbij steeds vaker jongeren betrokken zijn. De gevolgen van deze incidenten kunnen enorm zijn, zowel voor de slachtoffers als de daders. Om het wapenbezitters iets makkelijker te maken om van hun bezit af te komen, is nu de wapeninleveractie bedacht. Vorig jaar waren er 321 minderjarige verdachten van wapenbezit of -gebruik in de stad. Ruim 38 procent meer dan in 2018 en zelfs 53 procent meer ten opzichte van 2017. In de meeste gevallen gaat het om kinderen van tussen de 15 en 17 jaar oud. Jongeren schreeuwen Afgelopen weekend was het nog raak in de stad, zo meldt Martine de Ridder op Twitter. Ze keek uit het raam toen ze verschillende jongeren hoorden schreeuwen. Toen zag ze een van hen, ze schat een jaar of vijftien jaar oud, met een machete lopen. Daarna vluchtten de jongeren een tram in.

De hoeveelheid van dit soort incidenten baart de Amsterdamse hoofdcommissaris Frank Paauw zorgen. 'Je ziet dat het op deze manier gewoon uit de hand aan het lopen is', zei hij eerder tegen AT5. 'Soms zie je jongeren onder de vijftien jaar die al met een mes rondlopen. Het wapenbezit zelf, het bij zich dragen van messen, begint gemeengoed te worden.' Hij pleitte voor 'heel forse stappen' om het tij te keren. Makkelijker maken De wapeninleveractie is niet nieuw. Eenzelfde actie was eerder ook in Rotterdam. 'De actie is nodig voor de veiligheid van onze samenleving', zegt Dandy Marcuñé van de politie Amsterdam-Amstelland. 'Want elk wapen is er een te veel.' Als je je wapen inlevert, zal je geen straf krijgen. Wie dat wil kan zelfs gratis in contact komen met een coach.

Wapens die kunnen worden ingeleverd: Messen

Stiletto's

Machetes

Pepperspray

Tasers

Nepwapens

Boksbeugels

Kruisbogen

Werpsterren

Zwaarden

Pijlen

Balletjes pistolen

Ploertendoders

Wapenstokken Wapens die kunnen worden opgehaald door politie in burger: Pistolen

Geweren

Handgranaten

Mitrailleurs

Munitie

Explosieven

Alarmpistolen

Sport- en jachtgeweren

Oude / antieke vuurwapens Bel voor het laten ophalen van deze wapens 0900-8844

De politiebureaus waar de wapens kunnen worden ingeleverd