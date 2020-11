In hoger beroep 26 jaar en 8 maanden cel geëist tegen aanslagpleger CS

Het Openbaar Ministerie heeft 26 jaar en acht maanden cel geëist in het hoger beroep tegen Jawed S. voor de terreuraanslag op het Centraal Station in 2018. De eis komt overeen met de straf die de rechtbank S. vorig jaar oplegde, maar is hoger dan wat het OM in eerste aanleg eiste: toen ging het om 25 jaar cel.

Bij de aanslag raakten twee Amerikaanse toeristen zwaargewond. De rechtbank was vorig jaar van oordeel dat 'de maatschappij zo lang mogelijk beschermd moet worden tegen de verdachte.' S. ging tegen het vonnis in beroep.

Samuel Paty

Het Openbaar Ministerie (OM) refeerde in de aanklacht aan de in Frankrijk onthoofde leraar Samuel Paty: 'Soms lijkt de geschiedenis zich te herhalen. De feiten waarover wij vandaag in deze strafzaak spreken zijn helaas geen uitzondering. Twee weken geleden werd Samuel Patty, een 47-jarige geschiedenisleraar van een middelbare school in Frankrijk, met een mes onthoofd. Volgens Franse media had het slachtoffer onlangs een les gegeven over de vrijheid van meningsuiting en liet hij daarbij spotprenten over de profeet Mohammed zien.'

Aanslag

De aanslagpleger woonde in Duitsland en reisde op 31 augustus 2018 met de internationale trein naar Amsterdam. Uit onderzoek bleek dat hij woedend was over de cartoonwedstrijd die Geert Wilders kort daarvoor daarvoor had uitgevaardigd. S. vond dat de PVV-leider de profeet Mohammed had beledigd.

Eenmaal aangekomen in Amsterdam begon S. op willekeurige voorbijgangers in te steken in de westtunnel van het Centraal Station. Twee Amerikaanse toeristen, die met hun families op doorreis waren naar een bruiloft in Duitsland, raakten levensgevaarlijk gewond. Eén van hen zit nog altijd in een rolstoel.

3 miljoen euro schadevergoeding

Naast de lange gevangenisstraf eist het OM ook dat Jawed S. een schadevergoeding van ruim drie miljoen euro betaalt aan de slachtoffers, hun families en de betrokken politiemensen. Omdat S. dat niet zal kunnen betalen, krijgt hij waarschijnlijk een jaar extra bovenop zijn straf. De schadevergoeding zal dan door de Nederlandse overheid worden voldaan.

Volgens het OM was het een wonder dat er die dag niet meer slachtoffers zijn gevallen. Dankzij speciaal getrainde politieagenten kon S. binnen tien seconden worden uitgeschakeld. AT5 maakte in samenwerking met Nieuwsuur een gedetailleerde reconstructie van de aanslag.