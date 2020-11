Vuurwerkverkopers verontwaardigd over pleidooi Halsema voor landelijk vuurwerkverbod

Vuurwerkverkopers in de stad zijn verontwaardigd over het pleidooi van burgemeester Halsema voor een algeheel vuurwerkverbod en verkoopverbod rond de jaarwisseling. Samen met nog 24 andere burgemeesters, die samen het Veiligheidsberaad vormen, pleit ze voor een landelijk verbod. Terwijl eerst de verkoop nog mocht doorgaan.

Jeffrey Beekhoven, die een vuurwerkwinkel in Kadoelen in Noord runt, toont een wand vol dozen vuurwerk in de bunker achter zijn winkel. 'Nou, dit is de voorraad vuurwerk die we hebben ingeslagen en er komt nog veel meer. Maar met een vuurwerkverbod straks kan het zo de prullenbak in.'

'Als dat landelijke verbod er komt, is dat voor mij een ramp', zegt zijn collega Tom Klarenbeek, die een vuurwerkzaak runt aan de Amstelveenseweg in Buitenveldert. 'Dat betekent 60.000 euro in het rood, een drama.'

Landelijk verbod

Tot nu toe wilde de burgemeester juist niet een uitzondering maken op het landelijk beleid en zag ze geen heil in een algeheel vuurwerkverbod voor de stad. Rotterdam en een paar andere steden deden dit wél.

Halsema wilde het niet vanwege het ontbreken van een verkoopverbod. Ze vreesde problemen met handhaving omdat vuurwerk nog wel overal te krijgen zou zijn en zag juridische risico's vanwege de ondernemers die op zo'n korte termijn benadeeld zouden worden. Zo'n twintig ondernemers, onder wie Beekhoven en Klarenbeek, voerden vanaf maart hierover stevige gesprekken met de gemeente.