Onderzoek naar geestesgesteldheid van man die Bas van Wijk doodschoot

El Y. was vanmorgen niet aanwezig bij de eerste inleidende zitting in de zaak. Hij wordt verdacht van het doden van Bas van Wijk, het bedreigen van een aantal anderen en de afpersing die draait om een nep-Rolex.

Psychiatrisch onderzoek

Samir El Y. zal op 31 december in een gesloten inrichting worden geplaatst waar hij zal worden onderzocht door deskundigen. Het gaat om een onderzoek naar zijn psyche op een afdeling voor adolescenten in Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim.

De officier van justitie wil de uitkomst van het onderzoek gebruiken om te kijken of er bijvoorbeeld sprake is van een bepaalde stoornis. Het onderzoek is belangrijk, omdat het OM mede op basis daarvan zal kijken of El Y. wel, niet of gedeeltelijk toerekeningsvatbaar was op het moment van de dodelijke schietpartij.

'Coronamaatregelen extra zwaar voor nabestaanden'

De nabestaanden Van Bas van Wijk waren vandaag wel bij de zitting aanwezig. 'Je kunt je voorstellen dat het überhaupt niet goed met je gaat als je zoon, je broer - die in de kracht van zijn leven is - je komt te ontvallen door zo'n lichtvaardig, totaal uit het niets komend misdrijf', vertelt hun advocaat Richard Korver. Hij laat weten dat de huidige coronamaatregelen het extra zwaar maken voor de nabestaanden. 'Steun zoeken bij elkaar wordt nog eens ernstig wordt bemoeilijkt.'

Medio april inhoudelijke behandeling

Het psychiatrisch onderzoek van de verdachte zal acht weken in beslag nemen. De advocaat van El Y., Veerle Hammerstein, heeft de rechtbank niet verzocht haar cliënt op dit moment op vrije voeten te stellen. Wel wil ze in een later stadium een aantal getuigen horen over de aanloop naar de dodelijke schoten op 8 augustus. Dat is volgens haar belangrijk, omdat het mogelijk van invloed kan zijn op de vraag of er sprake is geweest van moord of doodslag.

'In water en op ballon geschoten'

Afgelopen vrijdag bevestigde een woordvoerder van het OM dat El Y. ook verdacht wordt van het schieten op of in de richting van een aantal andere personen, zoals ook is opgenomen in de tenlastelegging. Maar vandaag blijkt dat het in ieder geval niet gericht was op specifieke personen.

'Er zijn heel veel mensen die verklaringen hebben afgelegd en een deel daarvan heeft verklaard dat hij op meerdere personen zou hebben geschoten. Uit onderzoek nu is gebleken dat dat niet het geval is, maar dat hij wel in de richting van waar personen zaten, heeft geschoten. Wat ons betreft heeft hij uiteindelijk een keer in het water geschoten en op een ballon', aldus persofficier van justitie Justine Asbroek.