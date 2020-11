374 nieuwe coronabesmettingen in de stad

Daarmee is er de afgelopen dagen geen grote stijging of daling te zien in het aantal nieuwe besmettingen per dag.

In de afgelopen 24 uur werden er vijf nieuwe ziekenhuisopnames gemeld in Amsterdam en zijn er volgens de cijfers in de stad geen coronapatiënten overleden aan de gevolgen van het virus. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er nu 32.472 Amsterdammers positief getest.

Woensdag bleek uit cijfers van de GGD dat het aantal Amsterdammers dat positief getest is, vorige week met dertig procent gedaald is ten opzichte van de week daarvoor. Het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners per week lag op 395.