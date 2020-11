Aansteker en jerrycan gevonden bij autobrand in Zuid

Twee autobranden vannacht in de stad. Op de Gerrit van der Veenstraat in Zuid raakt een Audi onherstelbaar beschadigd en op Het Laagt in Noord een Nissan. In beide gevallen is brandstichting de zeer waarschijnlijke oorzaak. Naast de auto in Zuid lag zelfs nog een jerrycan inclusief aansteker. Drie auto's die naast de brandende voertuigen stonden raakten beschadigd.