Viroloog en OMT-lid Menno de Jong: niet te veel en niet te snel versoepelen in december

Nederland zal, ook nadat de gedeeltelijke lockdown half december is afgelopen, rekening moeten houden met zwaardere coronamaatregelen dan er deze zomer golden. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong bij AT5. 'De komende maanden worden best spannend en uitdagend.'

De Jong doet zijn uitspraken in een nieuwe Corona Q&A op AT5. 'We moeten heel goed kijken naar wat wel en niet kan en niet zoals in de zomer alles maar weer loslaten. We moeten niet van sprint naar sprint gaan. We moeten er rekening mee houden dat het een marathon is. Bepaalde maatregelen zullen we moeten blijven hanteren, los van de basismaatregelen.'

De viroloog denkt dat onder andere thuiswerken lange tijd noodzakelijk blijft om de mobiliteit terug te dringen. 'We kennen de routekaart van het kabinet. Die is echt bedoeld als escalatieladder: wat moet je doen als het aantal infecties toeneemt. Versoepelen is niet het omgekeerde van de routekaart. We moeten echt goed nadenken wat er na half december, als het pakket van 13 oktober afloopt, weer kan. Er moeten goede afwegingen gemaakt worden. Er wordt nu al over nagedacht. De kans op het pakket van deze zomer is best wel een beetje klein.'

Volgens De Jong is er in de zomer te veel versoepeld. 'Ik denk achteraf dat er te veel versoepeld is. Dan zie je hoe snel het kan gaan, ook in de zomer, als de omstandigheden voor het virus niet gunstig zijn. Dat zou in de winter nog wel eens sneller kunnen gaan.'

Grote kerstfeesten, zalen afhuren en met elkaar het nieuwe jaar inluiden zal er dit jaar niet inzitten, zegt het OMT-lid. 'Ik zou het goed vinden als er met kerst tijdelijk iets meer kan en familie elkaar kan zien en met elkaar van een kerstdiner kan genieten. Na de kerst zullen we dan wel echt weer vol aan de bak moeten.'

Daling

Het aantal besmettingen is de afgelopen week voor het eerst in maanden gedaald. 'Daar ben ik blij mee', zegt De Jong. 'Het gaat absoluut de goede kant op, de maatregelen die werken. We zouden echt wanhopig worden als we nu niks zouden zien. Ik merk het ook in mijn ziekenhuis. De laatste weken werden de mensen die in de zorg werken toch wel wanhopig van het toenemend aantal infecties.'

De knik in het aantal infecties biedt perspectief. De Jong: 'Voor al die zorgmedewerkers die zich toch sinds februari onder hoge emotionele en fysieke druk heel hard gewerkt hebben. Ook op mijn afdeling hebben mensen zich de pleuris gewerkt om al die testen te kunnen doen. Ook in de zomer. Als je die daling ziet, dan weet je waarom je het doet. Ook het perspectief voor mensen die afhankelijk zijn van de reguliere zorg wordt beter. Die kunnen dat ook op termijn weer krijgen.'

Optimisme

De viroloog waarschuwt wel voor te veel optimisme. 'We zijn er nog niet. Het aantal infecties is nog steeds hoog. Het is een labiel evenwicht. De daling is er, maar gaat geleidelijk. Daarom zijn er ook extra maatregelen. Dan kan de daling sneller doorzetten en de zorg sneller ontlast worden. We zijn er nog niet. Daarom moeten de maatregelen van 13 oktober nog wel tot half december doorgaan.'

Hij vervolgt: 'We moeten laag gaan zitten qua besmettingen. Dat moeten we dan ook behouden. We zitten bijna in de winter. Dan verspreiden zich allerlei virussen al makkelijker. Dat zal ook voor dit virus gelden. De komende maanden worden best spannend en uitdagend. Het aantal infecties met corona moet je dan laag houden.'

Regionale lockdown

Afgelopen dinsdag gaf het kabinet aan dat een tijdelijke regionale nog strengere lockdown mogelijk is als in bepaalde gebieden het aantal besmettingen niet daalt. Amsterdam zit vooralsnog niet in de gevarenzone.