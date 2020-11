384 nieuwe coronabesmettingen in de stad vastgesteld

De laatste 24 uur werd één coronapatiënt in de stad in het ziekenhuis opgenomen. Er zijn geen meldingen van mensen die het laatste etmaal in Amsterdam aan het virus zijn overleden.

De laatste dagen schommelt het aantal nieuw vastgestelde besmettingen in de stad tussen de driehonderd en vierhonderd, terwijl een week geleden het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen vrijwel dagelijks boven de vijfhonderd uitkwam.

In totaal zijn in Amsterdam tot nu toe 1082 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Van 361 mensen in de stad is bekend dat zij aan het virus zijn overleden.