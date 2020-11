Zo komt het Bos en Lommerplein eruit te zien

Nieuwe verlichting, bomen, groenbakken, een compleet andere bestrating en een heel groot paviljoen: het Bos en Lommerplein moet in zo'n vier maanden tijd een heel ander uiterlijk krijgen. Vandaag is het nieuwe ontwerp gepresenteerd.

Het plein moet als 'een huiskamer van de buurt' worden, zo staat in het persbericht over de ontwerpplannen. Niet alleen het plein zelf wordt aangepakt, ook de winkels van BoLo, zoals het winkelcentrum heet, krijgen een facelift.

Na maanden van discussie werd vorige maand plots bekend dat er eerder gestopt wordt met de Bos en Lommermarkt dan oorspronkelijk het idee was. De overgebleven marktkooplieden hebben een compensatie van de eigenaar van het winkelgebied gekregen. In ruil daarvoor verdwijnt de markt al op 1 januari . Daarmee is de weg vrij om het plein helemaal aan te pakken.

Stadsdeelbestuurder Carolien de Heer is tevreden met het ontwerp. 'Het is heel goed dat het plein groener en gezelliger wordt en we vinden het als stadsdeel belangrijk dat de eigenaar van het plein de buurtbewoners een stem geeft in de uiteindelijke plannen.' Die belofte heeft de eigenaar gedaan. Zo kunnen buurtbewoners en winkeliers bijvoorbeeld besluiten of er een kunstwerk op het plein moet komen.

Aan het begin van het nieuwe jaar wordt er gestart met de herinrichting en eind april moet het plein dat helemaal klaar zijn.