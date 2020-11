Wat doen Amsterdamse basisscholen met Sint-Maarten?

Vandaag is het Sint-Maarten. Normaalgesproken verzamelen kinderen zich in de avond om langs de deuren te gaan, liedjes te zingen en snoep te verzamelen. Dit jaar wordt dat sterk afgeraden door de veiligheidsregio. Verschillende basisscholen in de stad volgen dit advies op hun eigen manier.

foto jaap

Elk jaar vullen de straten zich op 11 november met groepen kinderen en hun ouders. Op school maken ze een lampion die ze in de avond meenemen. Vanavond kan het er heel anders uit gaan zien. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft namelijk de dringende oproep gedaan om Sint Maarten dit jaar niet op straat te vieren. Reden hiervoor is het hoogste risiconiveau waar de regio zich in bevindt en de te grote kans op verspreiding van corona. We vroegen bij enkele basisscholen na wat zij met dit advies doen.

Een andere manier De kinderen tot en met groep drie van Brede School De Kinkerbuurt mogen naar school komen om daar Sint-Maarten te vieren. De kinderen van deze groepen hebben zelf lampionnen gemaakt. 'In de school worden vijf plekken gemaakt waar de jonge kinderen langs kunnen om een snoepje of mandarijntje te halen. Het was een lastige beslissing maar we doen ons best om deze dag toch nog een feestelijk tintje te geven', aldus de concierge. Op basisschool De Krijtmolen in Noord hebben ze ervoor gekozen om wel alle kinderen lampionnen te laten maken. 'Deze hangen we op in de school en geven we bewust niet mee naar huis. Hiermee willen we voorkomen dat de kinderen thuis langs de deuren gaan', vertelt een medewerker.

Quote 'We doen ons best om deze dag toch nog een feestelijk tintje te geven' Concierge brede School de kinkerbuurt

Advies volgen Basisschool De Mijlpaal in Nieuw-West heeft besloten om helemaal niks met het feest te doen omdat dit afgeraden wordt. 'Wij als school ondersteunen het advies van de gemeente. Het was dan ook geen moeilijke beslissing', laat een lerares weten. Alle drie de basisscholen hebben het advies van de gemeente serieus genomen. Zo is er een brief naar alle ouders verstuurd waar ook het dringende advies van de veiligheidsregio in is meegenomen. 'Het is jammer dat de kinderen Sint-Maarten niet kunnen vieren als ze gewend zijn, maar op dit moment is het niet anders', aldus de medewerker van De Krijtmolen.