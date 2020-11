Politie zoekt getunede VW Golf bij dood van Nasim Namutebi (34) op Reigersbosdreef

De politie roept in het AT5-opsporingsprogramma Bureau 020 op uit te kijken naar een getunede Volkswagen Golf 5 of 6 in de zaak van de raadselachtige dood van Nasim Namutebi. Zij wordt aan het begin van de avond op donderdag 29 oktober zwaargewond aangetroffen op de rijbaan van de Reigersbosdreef in Zuidoost. Ze is er zo slecht aan toe dat ze niet meer kan navertellen wat er is gebeurd en overlijdt later aan haar verwondingen.

'Iemand heeft haar daar achtergelaten. En je kunt niet anders dan jezelf afvragen hoe lang ze daar heeft gelegen, of ze pijn heeft geleden', zegt de zus van Namutebi. Gezien haar ernstige hoofdletsel houdt de politie er nog steeds rekening mee dat de jonge vrouw is aangereden.

'Hoe dat is gegaan, hoe ze op die weg belandde en of de betrokken chauffeur dat meteen besefte weten we niet. We hebben informatie dat mogelijk een getunede Golf 5 of 6 betrokken is geweest bij de aanrijding. Als mensen zo'n Golf met recente schade zien, moeten ze dat snel doorgeven. Ook als ze weten dat een andere auto-eigenaar zich sinds die avond apart gedraagt, meld je dan', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Misdrijf of ongeluk?

Later die avond moet de politie het nieuws dat Nasim Namutebi gevonden is aan haar familie vertellen. 'Mijn moeder die was kapot. Ze kon niet meer staan. Ze was aan het huilen. En ikzelf? Ik kon niks. Ik kon niet huilen. Ik kon niets', zegt haar zus. De familie van Nasim kan haar dankzij een crowdfunding deze week in Oeganda haar laatste rustplaats geven. Zelf hebben ze pas rust als ze weten wat er die avond gebeurd is. Was het een misdrijf of een ongeluk?