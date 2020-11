Gravenberch krijgt uitnodiging voor Oranje

Vanavond oefent het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena tegen Spanje. Aanstaande zondag volgt dan een wedstrijd in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina , ook in de Arena. Drie dagen later speelt Oranje in Chorzów tegen Polen.

Gravenberch was eigenlijk opgeroepen voor Jong Oranje. Daar traint hij vandaag ook nog mee. Morgen sluit hij aan bij de hoofdmacht. De wedstrijd van vanavond tegen Spanje gaat dus aan hem voorbij. Dat duel begint om 20.45 uur.