Zeven docenten Cartesius Lyceum besmet, school tot eind volgende week dicht

Het Cartesius Lyceum in West gaat uit voorzorg tien dagen dicht. In drie dagen tijd zijn bij zeven docenten coronabesmettingen vastgesteld. Ook drie leerlingen zitten thuis met een besmetting. Schooldirecteur Sandra Niemeijer spreekt van een moeilijk maar wel noodzakelijk besluit om nog meer besmettingen te voorkomen.

Het is onduidelijk hoe de zeven docenten besmet zijn geraakt. 'We hebben geen bijeenkomsten georganiseerd, we hebben alles online gedaan. Het zijn ook geen mensen die samen aan een tafeltje lunch hebben gehad. Het zijn geen mensen die samen een klas delen.' De ventilatie van de school is onlangs nog nagekeken en die is 'top of the bill'. Ook de GGD kon geen besmettingsbron aanwijzen op de school.

'Ik vond dat we de beslissing moesten nemen om dan gewoon tien dagen online te gaan werken. Het allerbelangrijkste is dat we de veiligheid van onze leerlingen en collega's kunnen garanderen'

'De GGD zei het is theoretisch natuurlijk mogelijk dat zij het allemaal vanuit de supermarkt hebben opgelopen en mee naar school hebben genomen. Maar ik vond dat dat niet meer hard te maken was gisteren, toen we dus deze week zeven mensen besmet hadden. Ik vond dat we de beslissing moesten nemen om dan gewoon tien dagen online te gaan werken. Het allerbelangrijkste is dat we de veiligheid van onze leerlingen en collega's kunnen garanderen.'

De ongeveer 750 leerlingen van de school krijgen de komende dagen online les. Vandaag kan er apparatuur opgehaald worden door leerlingen en leraren die daar thuis niet over beschikken. Volgende week wordt de school gedesinfecteerd en de verwachting is dat het Cartesius Lyceum op 23 november weer open kan.

'Spannend om in het onderwijs te werken'

Niemeijer vertelt tot nog toe alleen nog maar begripvolle reacties heeft gehad van ouders. Datzelfde begrip is er bij docenten. 'Ik merk dat zij blij zijn dat deze beslissing is genomen. Het is natuurlijk sowieso spannend om in het onderwijs te werken op dit moment en als je dan merkt dat zeven mensen, verspreid door de organisatie en iedereen heeft wel met een van die zeven kortgeleden een gesprek gehad, dus dat doet ook iets met jezelf.'

De zeven besmette docenten hebben allemaal milde klachten. Mocht het aantal besmettingen onder docenten van de school de komende week verder oplopen dan kan er besloten worden dat de school langer dicht blijft. 'Maar dat ligt niet in de lijn der verwachting', aldus Niemeijer.