Mondkapjesadvies op middelbare school: 'Irritant', maar 'als het moet, dan moet het'

Middelbare scholieren krijgen vanaf vandaag het dringende advies om op school een mondkapje te dragen. Verplicht is het vooralsnog niet, maar op het OSB in Zuidoost zijn al aardig wat mondkapjes te zien. 'Ik vind het wel goed, het houdt ons een beetje veilig.'

'Voor mij is een mondkapje gewoonte geworden', vertelt een leerling. 'Als het moet dan moet het gewoon', reageert een ander. 'Het is gewoon irritant, ik houd er niet van', zegt een meisje, dat ondanks haar tegenzin vandaag toch een mondkapje mee heeft genomen.

Het landelijke advies geldt voor alle middelbare scholen. Leerlingen hoeven in de klaslokalen geen mondkapje te dragen, maar wel als ze bijvoorbeeld wisselen van les.

'Het is een advies en geen verplichting. Dat betekent dat wij ook niet gaan handhaven of leerlingen naar huis gaan sturen als ze geen mondkapje dragen. De meesten weten het wel, omdat we ze afgelopen week goed hebben geïnformeerd en je ziet dat velen het al wel doen, maar ze vinden het ook wel heel erg wennen', vertelt OSB-directeur Maryse Knook.

Vooralsnog weet de middelbare school in Zuidoost het coronavirus aardig buiten de deur te houden. Volgens de directie is nog geen procent van de 1600 leerlingen positief getest op het virus.