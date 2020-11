Ambtenaren krijgen 'handboek lastige vragen' na uitzending van Lubach

Het handboek is door een kritische ambtenaar naar De Telegraaf gestuurd. Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck bevestigt aan de krant dat het document echt is. Volgens de woordvoerder is het een 'handvat om er het gesprek over te voeren'.

Niet doorsturen aan inwoners

Opvallend is dat er op de tweede pagina van het handboek al staat dat het niet doorgestuurd mag worden aan inwoners. Daarna worden de 'feiten en fabels' over het item van Lubach samengevat.

Zo geeft de gemeente Lubach op een aantal punten gelijk. Isoleren volgens de gemeente 'de beste eerste stap' en duurzaam verwarmen brengt 'nog heel wat uitdagingen met zich mee'. Maar er is dus ook kritiek. Warmtepompen leveren volgens de gemeente wel degelijk klimaatwinst op omdat ze efficiënter zouden zijn en warmetenetten zouden in de toekomst wel CO2 besparen als er andere bronnen voor zijn. Nu draaien ze vooral op aardgas.

