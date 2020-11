Johnas van Lammeren op tiende plek kandidatenlijst Partij voor de Dieren

Johnas van Lammeren, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Amsterdamse gemeenteraad, is door zijn partij op de tiende plek van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer gezet. Zelf had hij op een hogere plek gehoopt.

De lijst werd vanmorgen gepresenteerd. Bij het samenstellen van de lijst heeft de partij naast lijsttrekker Esther Ouwehand nog twee vrouwen in de top drie gezet, om te zorgen voor een 'meer evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement'. Verder is er gekeken naar 'een zo ruim mogelijke geografische spreiding'.

Veel water

Van Lammeren zei in de zomer nog tegen AT5 dat hij graag de Tweede Kamer in wilde. 'Ik hoop volgend jaar in de Tweede Kamer te zitten. Maar dat is aan de kiesraad, aan de leden en uiteindelijk aan alle stemmers. Dus er gaat nog heel veel water door de Amstel voordat dat eventueel zo ver is.'

'Plek tien is niet zo hoog als verwacht, ik ga op het congres in december via een motie vragen om een hogere positie', laat hij vandaag aan AT5 weten. 'Ik wil een aantal plekken op de lijst stijgen en op plek zes, want ik wil de Kamerleden niet passeren. Dan zal het nog steeds lastig zijn om in de Tweede Kamer te komen, maar ik denk wel dat ik met mijn ervaring, achtergrond en resultaat op die plek thuishoor.'

Kritisch

Van Lammeren maakte zich dit jaar in de gemeenteraad onder meer hard voor een totaal vuurwerkverbod, ook is hij zeer kritisch op het gebruik van biomassacentrales en de rol van het stadsbestuur daarbij.

De Partij voor de Dieren heeft op dit moment vier zetels in de Tweede Kamer.