Winkel in Haarlemmerstraat moet stoppen met verkoop shampoo en tampons

Een voedingswarenwinkel in de Haarlemmerstraat in het centrum is door de gemeente terecht op de vingers getikt omdat de zaak volgens de regels als minisupermarkt functioneerde.

Dat heeft de rechter vorige week geoordeeld. In april hield de gemeente na een melding een controle in de winkel, die eerst een groentewinkel/delicatessenzaak was. Toen bleek dat het assortiment veranderd was. Er werden nu ook snoep en chips, broodbeleg en verzorgingsproducten als shampoo en scheermesjes verkocht.

Huishoudelijke artikelen

Volgens de gemeente is het daarmee een minisupermarkt en een headshop en dat mag niet. Het begrip minisupermarkt wordt onder meer omschreven als 'een detailhandelsvestiging waar voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen worden verkocht'. De eigenaar moest daarom stoppen met het verkoop van die producten.

Ze was het daar niet mee eens en stapte uiteindelijk naar de voorzieningenrechter. Tijdens een zitting via Skype zei ze dat het begrip 'huishoudelijke artikelen' in het bestemmingsplan niet wordt verduidelijkt. Ze verwees naar het woordenboek, waarin staat dat het gaat om artikelen die 'het huishouden betreffen'.

In ieder geval niet

Toch kon de gemeente de artikelen volgens de rechter wel zo zien. 'Deze begripsomschrijving sluit naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet uit dat de toiletartikelen, shampoos, scheermesjes, maandverband, tandpasta en deodorant die zijn aangetroffen in de winkel, niet als huishoudelijke artikelen kunnen worden aangemerkt. Voedingsmiddelen zijn het in ieder geval niet.'

De eigenaar had nog een aantal argumenten om de producten te kunnen blijven verkopen, maar de voorzieningenrechter vond dat het bezwaar weinig kans van slagen had en wees het verzoek om een zogeheten voorlopige voorziening daarom af.