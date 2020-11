Lerarentekort met 20 procent gedaald: 'Niet meer altijd stress om vervanger'

Het lerarentekort is afgelopen jaar met 20 procent afgenomen, dat blijkt uit de vandaag verschenen monitor lerarentekort. In oktober 2019 was er een tekort van 12,6 procent, dit jaar is dat nog maar 10,3 procent. Leerlingen die naar huis gestuurd worden omdat er geen juf of meester is, of het samenvoegen van klassen: dit soort problemen lijken voorbij.

'Het is inderdaad fijn dat als je een vacature uitzet je meerdere reacties krijgt', vertelt Aafke Straat, adjunct directeur van basisschool De Kraal. Vorig jaar had zij nog de grootste moeite om klassen rond te krijgen, dit jaar kunnen ze zelfs kiezen uit sollicitanten. 'We hebben iemand aan kunnen nemen met heel veel ervaring en dat is een luxe die we lang niet hebben gehad', vertelt ze.

'We zien dat het tekort dit jaar gelijker is verdeeld'

Naast dat het tekort is afgenomen, is het tekort ook beter verdeeld over de stad, blijkt uit de monitor. Zo waren de tekorten groter op scholen met veel leerlingen met risico's op een achterstand. Onder andere in Zuidoost en West zijn de tekorten afgenomen. In Zuid is het lerarentekort juist licht gestegen.

'We zien dat het tekort dit jaar gelijker is verdeeld. Dat is natuurlijk heel goed nieuws voor kansengelijkheid, voor leerlingen en natuurlijk ook voor de leerkrachten die daar al werkten', zegt Arnold Jonk, bestuurder van scholenkoepel STAIJ. Hij werkte afgelopen jaar namens de basisscholen mee aan het Noodplan Lerarentekort. 'We willen natuurlijk helemaal geen tekorten meer, in de hele stad niet. Maar het is bemoedigend dat het zo omlaag gaat.'

'Nog steeds een tekort'

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) is blij met de ontwikkelingen, maar ziet ook dat het probleem nog lang niet is opgelost. 'De tekorten zijn gelijker verspreid en dat komt omdat de scholen ook solidairder zijn geworden naar elkaar en ik denk dat dat heel belangrijk is. Tegelijkertijd zijn we er ook nog niet. Er is nog steeds een tekort aan leraren', zegt Moorman. Komende jaren blijft de gemeente zich inzetten om de tekorten terug te dringen.

Toch is er op veel scholen geen enkele speling in het lerarenbestand. Er zijn nog steeds tekorten en door de coronacrisis hebben veel scholen te maken met uitval van leraren, door bijvoorbeeld quarantaine of besmetting.