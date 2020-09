Schoolbestuurders blij met afname lerarentekort, 'maar we zijn er echt nog niet'

'We hebben deze zomer veel minder vacatures niet kunnen invullen in Amsterdam en we hebben veel minder noodmaatregelen hoeven nemen dan een jaar geleden', vertelt Arnold Jonk van de Stuurgroep noodplan lerarentekort. Hij is ook bestuurder bij scholenkoepel Staij waar 18 scholen onder vallen.

Jonk is blij dat het lerarentekort is afgenomen, maar benadrukt dat er nog altijd te weinig leraren zijn in de stad. Zo is het aantal invalkrachten nog altijd minimaal. 'Zodra je een griepgolf hebt of nu met de coronabesmettingen of verdenking daarvan, kom je nog steeds heel vaak voor de vraag te staan hoe je het oplost. We zijn er dus echt nog niet', waarschuwt hij.

'Kans bestaat dat zzp'ers ook weer vertrekken'

En dat beeld schetsen meer schoolbestuurders. Ook volgens Haico van Velzen van de Stichting Westelijke Tuinsteden, waar zestien basisscholen onder vallen, blijft het lerarentekort een structureel probleem. 'We zien dat zzp'ers door de coronacrisis kiezen voor de veiligheid van een vaste baan', erkent Van Velzen. 'Maar de kans bestaat dat zodra de economie weer beter wordt zij ook weer vertrekken.

'Voorrang bij corana-test belangrijk'

Leraren pleiten al langer voor voorrang op anderen als ze een corona-test moeten doen. Het kabinet heeft inmiddels toegezegd in gesprek te gaan met de GGD. Minister de Jonge heeft al wel laten weten dat dat geen eenvoudige klus zal worden, omdat veel testlocaties nu al overbelast zijn.

'Die voorrang is ontzettend belangrijk want die invallers zijn er niet. Zodra een leerkracht thuis komt te zitten, komt een school bijna onmiddellijk in de problemen. En niet alleen de school, ook alle ouders', benadrukt Jonk.